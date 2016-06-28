Tahinli hurma tatlısı tarifi ve iftar özel menüsü

İftar menüsü şu şekilde;



Zerdeçallı mercimek çorbası

Tepsi kebabı

Brokoli salatası

Tahinli hurma tatlısı



Zerdeçallı mercimek çorbasının malzemeleri

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 tane orta büyüklükte soğan

1 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

tuz

karabiber

Zerdeçallı mercimek çorbasının yapılışı

Soğanları küçük küçük toğrayıp erittiğiniz tereyağı ile kavurmaya başlayın.

Önce salça sonra et suyunu ekleyin, en son mercimekleri katın.

Mercimek iyice eridikten sona içine tuz, karabiber ve zerdeçal ekleyin ve karışımı blenderdan geçirin.

Bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatın.





Tepsi kebabının malzemeleri

600-650 gram kıyma

1 diş sarımsak

1 tane orta büyüklükte kuru soğan

1 tane kırmızı biber

1 tane orta büyüklükte domates

3 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz

karabiber

maydanoz

2 tane domates (üzerini süslemek için)



Tepsi kebabının yapılışı

Kıymanın içine rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurmaya başlayın.

Sonra içine ince ince kıydığınız maydanozu ve sıvı yağı ekleyip yoğurmaya devam edin.

Kıydığınız kırmızı biberi ve rendelediğiniz domatesi de ilave ettikten sonra iyice yoğurun.

Yuvarlak bir tepsiye 1 parmak kalınlığında hazırladığınız harcı yayınız.

2 domatesi dilimleyip üzerini süsleyip önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında pişiriniz.

Brokoli salatasının malzemeleri

1 tane orta büyüklükte domates

1 tane kuru soğan

yarım limonun suyu

250-300 gram brokoli

tuz

sirke

zeytinyağı

Brokoli salatasının yapılışı

Brokolileri haşlayıp ufak parçalara ayırıp bir kaba alın.

Kaba küçük küçük doğradığınız domates ve soğanı ekleyin.

Salatanızın üzerine küçük bir kapta karıştırdığınız zeytinyağı, sirke, tuz ve limon suyu sosunu gezdirin ve karıştırın.



Tahinli hurma tatlısının malzemeleri

200-250 gram hurma

1 avuç ceviz içi

2 kaşık sıvı yağ

1,5-2 yemek kaşığı tahin

1 çay bardağı hindistan cevizi

Tahinli hurma tatlısının yapılışı

Hurma ce cevizleri ayrı ayrı şekilde rondodan geçirin ve sonradan birbirine karın.

Tencereye koyduğunuz sıvıy yağa tahini ekleyip kavurun.

2-3 dakika sonra ceviz ve hurmalı karışımı tahini ilave edip karıştırın.

Oluşan karışımı avuç içinde küçük toplar haline getirip hindistan cevizine bulayın.



Afiyet olsun.

