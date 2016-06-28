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    28.06.2016 - 10:35 |

    Tahinli hurma tatlısı tarifi ve iftar özel menüsü

    Çorbası, ana yemeği, salatası ve tatlısıyla sizin için seçtiğimiz iftar menüsü...

    Tahinli hurma tatlısı tarifi ve iftar özel menüsü

    İftar menüsü şu şekilde;

    Zerdeçallı mercimek çorbası
    Tepsi kebabı
    Brokoli salatası
    Tahinli hurma tatlısı


    Zerdeçallı mercimek çorbasının malzemeleri

    2 su bardağı kırmızı mercimek
    1 tane orta büyüklükte soğan
    1 su bardağı et suyu
    1 tatlı kaşığı zerdeçal
    1 tatlı kaşığı domates salçası
    1 yemek kaşığı tereyağı
    tuz
    karabiber

    Zerdeçallı mercimek çorbasının yapılışı

    Soğanları küçük küçük toğrayıp erittiğiniz tereyağı ile kavurmaya başlayın.

    Önce salça sonra et suyunu ekleyin, en son mercimekleri katın.

    Mercimek iyice eridikten sona içine tuz, karabiber ve zerdeçal ekleyin ve karışımı blenderdan geçirin.

    Bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatın.

    Tahinli hurma tatlısı tarifi ve iftar özel menüsü

    Tepsi kebabının malzemeleri

    600-650 gram kıyma
    1 diş sarımsak
    1 tane orta büyüklükte kuru soğan
    1 tane kırmızı biber
    1 tane orta büyüklükte domates
    3 yemek kaşığı sıvıyağ
    tuz
    karabiber
    maydanoz
    2 tane domates (üzerini süslemek için)


    Tepsi kebabının yapılışı

    Kıymanın içine rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurmaya başlayın.

    Sonra içine ince ince kıydığınız maydanozu ve sıvı yağı ekleyip yoğurmaya devam edin.

    Kıydığınız kırmızı biberi ve rendelediğiniz domatesi de ilave ettikten sonra iyice yoğurun.

    Yuvarlak bir tepsiye 1 parmak kalınlığında hazırladığınız harcı yayınız.

    2 domatesi dilimleyip üzerini süsleyip önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında pişiriniz.

    Brokoli salatasının malzemeleri

    1 tane orta büyüklükte domates
    1 tane kuru soğan
    yarım limonun suyu
    250-300 gram brokoli
    tuz
    sirke
    zeytinyağı

    Brokoli salatasının yapılışı

    Brokolileri haşlayıp ufak parçalara ayırıp bir kaba alın.

    Kaba küçük küçük doğradığınız domates ve soğanı ekleyin.

    Salatanızın üzerine küçük bir kapta karıştırdığınız zeytinyağı, sirke, tuz ve limon suyu sosunu gezdirin ve karıştırın.


    Tahinli hurma tatlısının malzemeleri

    200-250 gram hurma
    1 avuç ceviz içi
    2 kaşık sıvı yağ
    1,5-2 yemek kaşığı tahin
    1 çay bardağı hindistan cevizi

    Tahinli hurma tatlısının yapılışı

    Hurma ce cevizleri ayrı ayrı şekilde rondodan geçirin ve sonradan birbirine karın.

    Tencereye koyduğunuz sıvıy yağa tahini ekleyip kavurun.

    2-3 dakika sonra ceviz ve hurmalı karışımı tahini ilave edip karıştırın.

    Oluşan karışımı avuç içinde küçük toplar haline getirip hindistan cevizine bulayın.


    Afiyet olsun.

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