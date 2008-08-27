27.08.2008 - 16:30 |
Taksim’de iftara özel sultan menüleri
Taksim’in kalbinde yer alan Nippon Hotel’in Ramazan programı oldukça iddialı! Nippon Hotel, geleneksel Osmanlı lezzetleri ile 'Şayeste Sultan , Hürrem Sultan, Nazperver Sultan, Mihrişah Sultan’ menülerinden oluşan 4 ayrı iftar seçeneğiyle konuklarını bekliyor.
Çorbalardan, Şifa Çorbası , Elvan Kız Çorbası , Harem Usulü Süzme Mercimek Çorbası, Nohutlu Düğün Çorbası; Ara sıcaklardan, Cincile Böreği, Etli Pazı Sarma, Haliksa, Saray Usulü Soğanlı Yumurta, Gözleme, Bazlama; Ana yemeklerden, Kuzu Külbastı İstanbul Pilavı İle , Tavuklu Mengen Kavurması Tereyağlı ve Bademli Pilav İle , Taze Baharatlarla Tatlandırılmış Süt Kuzu Tandır Kebabı, İç Pilav İle Hünkar Beğendi veya Piliç Beğendi; tatlılardan, Cevizli İncir Tatlısı, Dondurmalı Portakallı İrmik Helvası , Cevizli Güllaç , Aşure, limitli meşrubat, semaverde çay veya kahve ile Osmanlı şerbetlerinden oluşan, Saray menüsü sizleri bekliyor. Nippon Hotel’de Ramazan menüsünün kişi başı fiyatı: 35 YTL ile 45 YTL arasında değişiyor.
Tel: 0.212.313 33 00