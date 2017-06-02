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    02.06.2017 - 14:25 |

    Tam buğday unlu Ramazan pidesi tarifi

    EV yapımı Ramazan pidesine bayılacaksınız

    Tam buğday unlu Ramazan pidesi tarifi

    Malzemeler
    • 3 su bardağı tam buğday unu,
    • 1/2 paket kuru maya,
    • Aldığı kadar ılık su,
    • 1 tatlı kaşığı toz şeker,
    • 1 çay kaşığının ucuyla tuz,
    • 1 yemek kaşığı sıvı yağ.

    Üzeri için;
    • 1 yemek kaşığı su,
    • 2-3 adet yumurta sarısı,
    • Çörek otu veya susam

    Yapılışı:
    Unu eleyip bir kabın içine alalım. Üzerine mayayı, şekeri, tuzu ve sıvı yağı koyalım. Ilık suyu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamuru hafif un serptiğimiz tezgahta kıvamını alana kadar 10-15 dakika kadar yoğuralım. Pide hamurunu temiz bir kaba alıp üzerini streç ile örtelim.

    Oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandıralım. Mayalanan hamuru tekrar 10 dakika daha yoğurup tezgahta yarım parmak kalınlığında açalım. Hazırladığımız pideyi 20-25 dakika daha oda sıcaklığında bekletelim. Klasik pide görünümünü elde edecek şekilde bıçak yardımıyla şekil verelim. Bir kaseye yumurta sarısını ve suyu koyup çırpalım.

    Sonra pide hamurunun üzerine fırça ile yumurta sarısını sürelim. Daha sonra pidelerin üzerine çörek otu veya susam serpelim. Önceden ısıtılmış 200° fırında 12-15 dakika pişirelim. Buna karşın tam buğday unundan diye tüketiminde aşırıya kaçmak zararlı. Avuç içiniz kadar bir dilim pide 2 dilim ekmek yerine geçer ve normal pideye göre daha çok diyet lifi ve protein içerir.

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