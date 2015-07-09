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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Tavada yumurtalı kaşarlı tost
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    09.07.2015 - 10:40 |

    Tavada yumurtalı kaşarlı tost

    Sahurda hem pratik hem de doyurucu bir tarif arayanlar için tavada yumurtalı kaşarlı tost biçilmiş kaftan.

    Tavada yumurtalı kaşarlı tost

    Malzemeler:

    2 dilim tost ekmeği

    Kaşar peyniri

    1 yumurta

    Tereyağı

    2 kaşık sıvıyağ

    Tuz

    Yapılışı:

    Tost ekmeklerinin içine ince dilim kaşar peyniri koyun. Üçgen olarak şekilde çaprazlamasına kesin. Bir kasede yumurtayı tuz ile çırpın. Tostun her iki yüzeyini de yumurtaya bulayıp sıvıyağ ve tereyağı erittiğiniz tavada kızartın. Kısık ateşte pişirmeniz tostun iyice pişmesi için çok önemlidir.

    Afiyet olsun

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