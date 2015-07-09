09.07.2015 - 10:40 |
Tavada yumurtalı kaşarlı tost
Sahurda hem pratik hem de doyurucu bir tarif arayanlar için tavada yumurtalı kaşarlı tost biçilmiş kaftan.
Malzemeler:
2 dilim tost ekmeği
Kaşar peyniri
1 yumurta
Tereyağı
2 kaşık sıvıyağ
Tuz
Yapılışı:
Tost ekmeklerinin içine ince dilim kaşar peyniri koyun. Üçgen olarak şekilde çaprazlamasına kesin. Bir kasede yumurtayı tuz ile çırpın. Tostun her iki yüzeyini de yumurtaya bulayıp sıvıyağ ve tereyağı erittiğiniz tavada kızartın. Kısık ateşte pişirmeniz tostun iyice pişmesi için çok önemlidir.
Afiyet olsun