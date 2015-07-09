Tavada yumurtalı kaşarlı tost

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

Kaşar peyniri

1 yumurta

Tereyağı

2 kaşık sıvıyağ

Tuz

Yapılışı:

Tost ekmeklerinin içine ince dilim kaşar peyniri koyun. Üçgen olarak şekilde çaprazlamasına kesin. Bir kasede yumurtayı tuz ile çırpın. Tostun her iki yüzeyini de yumurtaya bulayıp sıvıyağ ve tereyağı erittiğiniz tavada kızartın. Kısık ateşte pişirmeniz tostun iyice pişmesi için çok önemlidir.

Afiyet olsun