Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? 2020 Ramazan ayı imsakiyesi...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İslam dünyası oruç ibadetini gerçekleştirecek. Oruç tutacak olanların araştırdığı konuların içerinde iftar ve sahur vakitleri bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de olanlar ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...

TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:35 İftar 20:06

EDİRNE İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:36 İftar 20:11

KIRKLARELİ İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:00 İftar 19:37

TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

EDİRNE İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

KIRKLARELİ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ







İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”