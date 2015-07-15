BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Tereyağlı yumurta kapama
    ABONE OL
    15.07.2015 - 10:42 |

    Tereyağlı yumurta kapama

    Hem sağlıklı hem tok tutuyor. Sahurun vazgeçilmezi yumurtayı bir de böyle yiyin..

    Tereyağlı yumurta kapama

    Malzemeler :

    2 adet yumurta
    1/2 yemek kaşığı tereyağı
    1/2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
    1 çay kaşığı kırmızı pulbiber
    1 çay kaşığı kuru nane
    Tuz

    Yapılışı:

    Yumurtalarınızı yıkadıktan sonra küçük derin bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar da su ilave edin. Yumurtaları katılaşıncaya kadar (7-10 dakika) Daha sonra haşladığınız yumurtayı soğumaya bırakın.

    Haşladığınız yumurtaların kabuklarını soyduktan sonra boylamasına ortadan ikiye kesin.

    Daha sonra küçük bir tavaya tereyağını koyup, eritin. Üzerine kırmızı toz biberi ekleyip, karıştırın. Yumurtaların iç kısımları alta gelecek şekilde tavaya koyun. Üzerine tuz, nane ve kırmızı pulbiber serpiştirin. 2-3 dakika kısık ateşte pişirin.

    Hazırladığınız yumurtaları sıcak servis edin

    Afiyet olsun

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Sıradaki Haber