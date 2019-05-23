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    23.05.2019 - 17:20 |

    Toyga çorbası tarifi - Arda'nın Ramazan Mutfağı

    Toyga çorbası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Ramazan'a özel menülerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ramazan sofalarının vazgeçilmezi olan çorba için farklı tarif arayanlara Arda'dan Toyga çorbası tarifi geldi.

    Toyga çorbası tarifi - Arda'nın Ramazan Mutfağı

    TOYGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler;

    1 su bardağı süzme yoğurt
    2 yemek kaşığı un
    1 adet yumurta sarısı
    5 su bardağı su
    1 su bardağı buğday – haşlanmış
    1 su bardağı nohut – haşlanmış
    Tuz
    Beyaz biber

    Üzeri için;

    2 yemek kaşığı tereyağı
    Kuru nane
    Pul biber

    Hazırlanışı;

    Bir tencerede süzme yoğurt, un, yumurta sarısını bir su bardağı suyla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
    4 su bardağı su ve buğdayı ilave edin ve sürekli karıştırarak kaynatın.
    İyice kıvam alınca içerisine nohut, tuz ve karabiber ekleyip, bir taşım kaynatıp, ateşten alın.
    Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ve pul biberi ilave edin ve ateşten alın.
    Servis kasesine koyduğunuz çorbanın üzerine hazırladığınız yağdan gezdirerek servis edin.

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