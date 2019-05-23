Toyga çorbası tarifi - Arda'nın Ramazan Mutfağı

TOYGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 su bardağı buğday – haşlanmış

1 su bardağı nohut – haşlanmış

Tuz

Beyaz biber

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Pul biber

Hazırlanışı;

Bir tencerede süzme yoğurt, un, yumurta sarısını bir su bardağı suyla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

4 su bardağı su ve buğdayı ilave edin ve sürekli karıştırarak kaynatın.

İyice kıvam alınca içerisine nohut, tuz ve karabiber ekleyip, bir taşım kaynatıp, ateşten alın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ve pul biberi ilave edin ve ateşten alın.

Servis kasesine koyduğunuz çorbanın üzerine hazırladığınız yağdan gezdirerek servis edin.