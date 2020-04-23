Trabzon, Giresun ve Gümüşhane İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? İşte 2020 Diyanet Ramazan İmsakiyesi...

İslam dünyası için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayı büyük bir sevinçle karşılanıyor. Ramazan ayı ile birlikte yurt genelinde iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 imsakiye takvimi yayımlandı. Peki Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de saat kaçta iftar yapılacak? Sahur saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...

TRABZON'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.46 İftar 19.17

GİRESUN SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.52 İftar 19.22

GÜMÜŞHANE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.49 İftar 19:17

TRABZON İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

GİRESUN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ





