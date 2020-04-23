23.04.2020 - 15:05 |
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? İşte 2020 Diyanet Ramazan İmsakiyesi...
Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. Ramazan ayını oruç tutarak geçirecek olanlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye paylaşıldı. Akşam namazı ile açılacak olan iftar saatleri belli oldu. Peki Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de saat kaçta iftar yapılacak? İşte 2020 Trabzon, Giresun ve Gümüşhane Ramazan İmsakiyesi...
İslam dünyası için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayı büyük bir sevinçle karşılanıyor. Ramazan ayı ile birlikte yurt genelinde iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 imsakiye takvimi yayımlandı. Peki Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de saat kaçta iftar yapılacak? Sahur saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...
TRABZON'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.46 İftar 19.17
GİRESUN SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.52 İftar 19.22
GÜMÜŞHANE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.49 İftar 19:17
TRABZON İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
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GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
'Örümcek Adam'dan çocuklara 23 Nisan sürpriziAntalya'da balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.