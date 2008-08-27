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    HaberlerRamazan Haberleri Türkiye’den Priştine’ye 1000 kişilik Ramazan çadırı
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    27.08.2008 - 17:29 |

    Türkiye’den Priştine’ye 1000 kişilik Ramazan çadırı

    Kosova Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayını iyi karşılamak ve dar gelirlilere hizmet götürmek amacıyla Türk dernekleri ve ülkede görev yapan Türk polisi, 1000 kişi kapasiteli çadır kurmaya karar verdi.

    Türkiye’den Priştine’ye 1000 kişilik Ramazan çadırı

    Kosova Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayını iyi karşılamak ve dar gelirlilere hizmet götürmek amacıyla Türk dernekleri ve ülkede görev yapan Türk polisi, 1000 kişi kapasiteli çadır kurmaya karar verdi. Türkiye’den gelen bir ekip, beraberlerinde getirdikleri çadırı kurmaya başladı.

    Priştine Belediyesi'nden izin alınarak hazırlanan proje kapsamında, gençlik ve spor sarayı platosunda çadır kurulmasına başlandı. Kosova’da 1000 kişilik çadır bulunmaması nedeniyle çadır ise Türkiye’den getirildi. Çadırın kurulumunu da Türkiye’den gelen bir ekip gerçekleştiriyor.

    Çadırın kurulumundan sorumlu olan ve konuyla ilgili olarak DHA’ya açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisi Avni Erdoğan, “Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Kosova halkı iftar yapsın diye 1000 kişilik çadır kuruyoruz” dedi. Çadırın Ramazan ayı boyunca her gün hizmet vereceği kaydedildi. Çadırın kurulması kentin her yanına yapıştırılan afişlerle duyuruldu.

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