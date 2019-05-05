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    HaberlerRamazan Haberleri Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?
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    05.05.2019 - 15:56 |

    Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

    Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise ' Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

    Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

    Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.

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