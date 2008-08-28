Üsküdar Ramazan Çadırı'nda 20.000 kişiye iftar

“Ramazan Şehri Üsküdar” sloganıyla yola çıkan Üsküdar Belediyesi, iftar geleneğini Üsküdar İskelesi’nde kurduğu Ramazan Sofrası’nda sürdürüyor. Yaklaşık 1000 kişinin oturarak yemek yediği deniz üzerindeki iskelenin çevresinde ise 5000 kişiye iftar yapma imkânı sağlanmakta.

Üsküdar İskelesinin yanı sıra mahallelerde de yemek dağıtımı

Ramazan boyunca iftar saatinde eve yetişemeyenler, ihtiyaç sahipleri, birliktelik ve paylaşma duygusunu yaşamak isteyenler için Üsküdar sahilinin yanı sıra Harem Otogarı, Üsküdar Belediyesi Aşevi, Bahçelievler, Esatpaşa, Yavuztürk ve Ünalan Mahallelerinde her gün toplam 20.000 kişiye Üsküdar Belediyesi tarafından iftar verilecek.

Zengin İftar Mönüsü

Daha çok ihtiyaç sahiplerinin doyurucu ve zengin bir mönüyle iftar yapmalarını sağlamak amacıyla yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da bozulmadı . Çorba, bol etli nohutlu pilav, tatlı ve içecek, her akşam Üsküdarlıların iftar sofrasını süsleyecek. Yemekler, belediyenin aşevinde aşçılar tarafından yapılacak. Bir günlük mönü için 1200 kg et, 1.200 kg. pirinç, 300 kg nohut, 300 kg. sıvı yağ, 900 kg. tulumba tatlısı, 20 kg. hurma ve 5.000 adet ayran kullanılacak.

Kırım’da Ramazan

Üsküdar Belediyesi Ramazan bereketini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Kırım halkıyla paylaşacak. Kırım’ın başkenti Akmescid’deki (Simferepol) Kebir Camii’nin avlusunda Ramazan boyunca her akşam 250 kişiye iftar yemeği ikram edilecek. Kardeş ülkelerle kardeşliğin güçlendirilmesi, kültürel etkinliğin artırılması ve her alanda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Üsküdar Belediyesi’nden bir heyet Ramazan ayı içerisinde bu yıl Üsküdar Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalanan Bahçesaray şehri başta olmak üzere Kırım’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve etkinliklere katılacak. Ziyaretlerde ihtiyaç sahiplerine kırtasiye malzemesi başta olmak üzere çeşitli yardımlar dağıtılacak.



Üsküdar Ramazana hazır

Ramazan coşkusunu yaşayamayan ve sofrasında iftarlık yemeği bulunmayan binlerce insanı Ramazanda bir araya getiren Üsküdar Belediyesi kusursuz ve aksamayan hizmet anlayışıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazana da hazır.