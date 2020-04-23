Van, AÄŸrÄ± ve Bitlis Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Van, AÄŸrÄ± ve Bitlis Ramazan imsakiyesi...

Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. Van, AÄŸrÄ± ve Bitlis illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'Van, AÄŸrÄ± ve Bitlis sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.

VAN, AÄžRI VE BÄ°TLÄ°S Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Van'da ilk sahur 03.41 ilk oruÃ§ 18.58; AÄŸrÄ±'da ilk sahur 03.38 ilk oruÃ§ 19.02 ve Bitlis'te ilk sahur 03.46 ilk oruÃ§ 19.03'te aÃ§Ä±lacak.

VAN 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

AÄžRIÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

BÄ°TLÄ°SÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

VAN RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





AÄžRI RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





BÄ°TLÄ°S RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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