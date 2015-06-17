Yalancı tavuk göğsü

Malzemeler:



125 gram tereyağı

1 litre süt

3 bardak un

3 bardak şeker

1 paket vanilya

1-2 tane damla sakızı



Yapılışı:



Tereyağını tencerede eritin. İçerisine unu ekleyip karıştırarak kavurun.



Şekeri ekleyip tekrar karıştırın. Sütü yavaşça ekleyin ve damla sakızını da ilave edip karıştırmaya devam edin.



Sürekli karıştırmazsanız dibi tutabilir ve topaklanabilir. Kaynamaya ve koyulaşmaya başladığında vanilyayı ekleyin ve bir süre sonra ocağın altını kapatın.



Yarım saat soğuması için bekledikten sonra mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.



Yayvan bir tepsiye dökün ve soğuduktan sonra üzerine tarçın serperek servis yapabilirsiniz. Dilerseniz dondurma ile de tercih edilebilir.

Afiyet olsun