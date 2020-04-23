Yalova, Bayburt ve Tunceli İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Diyanet açıkladı

11 Ayın sultanı olarak bilinen ve en mübarek ay olarak anılan Ramazan ayı başladı. Bir ay boyunca manevi değerlerin yükseleceği bu ayda, milyonlarca vatandaş oruç tutarak dini görevini yerine getirecek. Bu ay içerisinde gün gün sabah ve akşam ezanı saatleri merakla araştırılacak. Özellikle oruç tutacak olanlar, sahur ve iftar vaktlerini öğrenmek için arayışa geçti. İl il imsakiye 2020 takvimi belirlendi. Peki Yalova, Bayburt ve Tunceli İftar Vakitleri ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı o bilgiler...



YALOVA İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:29 İftar 19:58

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:27 İftar 19:59

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:26 iftar 20:00

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:24 iftar 20:01



YALOVA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



BAYBURT İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:47 iftar 19:14

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:45 İftar 19:15

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:43 İftar 19:16

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:41 İftar 19:17



BAYBURT İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



TUNCELİ İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:54 İftar 19:15

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:52 İftar 19:16

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:50 İftar 19:17

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:49 İftar 19:18



TUNCELİ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



