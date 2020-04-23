Yalova, Bayburt ve Tunceli İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Diyanet açıkladı
Ramazan ayı heyecanı başladı. Tüm yurdu etkisi altına alan Ramazan ayında oruç tutmak farz. İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan ayında il il sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olacağı araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu il il sabah ezanı ve akşam ezanı vakitlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş yaşadığı şehir hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Onlardan bazıları da Yalova, Bayburt ve Tunceli illeri. Yalova, Bayburt ve Tunceli iftar vakitleri ne zaman? İşte imsakiye 2020...
11 Ayın sultanı olarak bilinen ve en mübarek ay olarak anılan Ramazan ayı başladı. Bir ay boyunca manevi değerlerin yükseleceği bu ayda, milyonlarca vatandaş oruç tutarak dini görevini yerine getirecek. Bu ay içerisinde gün gün sabah ve akşam ezanı saatleri merakla araştırılacak. Özellikle oruç tutacak olanlar, sahur ve iftar vaktlerini öğrenmek için arayışa geçti. İl il imsakiye 2020 takvimi belirlendi. Peki Yalova, Bayburt ve Tunceli İftar Vakitleri ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı o bilgiler...
YALOVA İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:29 İftar 19:58
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:27 İftar 19:59
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:26 iftar 20:00
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:24 iftar 20:01
YALOVA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
BAYBURT İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:47 iftar 19:14
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:45 İftar 19:15
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:43 İftar 19:16
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:41 İftar 19:17
BAYBURT İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
TUNCELİ İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:54 İftar 19:15
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:52 İftar 19:16
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:50 İftar 19:17
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:49 İftar 19:18
TUNCELİ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ