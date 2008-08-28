Yardım kuruluşları Ramazan'da da umut olacak!

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’nin 65 kentindeki şubelerinde ve 65 ülkede Ramazan yardımları dağıtacak.

Kardeşlik, dayanışma ve merhamet duygularının doruğa çıktığı ramazanda, kumanya dağıtımları, iftar programları, giysi yardımları ve maddi desteklerle yetim çocukların, kimsesizlerin ve fakirlerin yüzü güldürülecek. 65 ilde kumanya dağıtımı yapılması planlanırken, İHH Gezici Aşevi de 18 şehirde çok sayıda vatandaşa iftar yemeği dağıtacak. 21 ilde yetimlere bayramlık elbise dağıtılacak. Çeşitli kentlerde belirlenen ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapılacak. Ayrıca İstanbul’da trafiğin tıkalı olduğu bölgelerde iftariyelik dağıtılarak vatandaşların oruçlarını açmaları sağlanacak. Binlerce fakir öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak.

İHH yurt dışında ise 65 ülkede iftar programları düzenleyecek. İhtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımı yapılacak, fakir öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtılacak, yetim çocuklara bayramlık alınacak, ailelerine destek olunacak. Bu arada yardımsever vatandaşların vakfa bir kişilik iftar yardımı olarak 5 YTL yardımda bulunabileceği bildirildi.

"İFTAR" YAZ, BİR KİŞİYİ DOYUR

"Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" ise ramazan hazırlıkları kapsamında yurt içi ve yurt dışında 3 milyon kişiye iftar yemeği vermeyi planlıyor.

Derneğin Türkiye genelindeki 28 şubesince iftar programları düzenlenecek. Dernek gönüllüleri, gıda kumanyaları, bayramlık kıyafet yardımı ve İstanbul’da trafiğin tıkandığı yerlerde iftariyelik dağıtımı yapacak. Maddi durumu iyi olan vatandaşlar da derneğin hazırladığı 50, 75 ve 100 YTL’lik gıda paketlerinden alarak fakir vatandaşlara yardımcı

olabilecek.

Ayrıca cep telefonuna "iftar" yazarak "5777"ye gönderilecek mesajla bir kişinin doyurulmasına katkıda bulunulabilecek. Dernek, yurt dışında da yaklaşık 15 ülkede iftar yemeği verilmesi ve gıda paketlerinin dağıtılmasını hedefliyor.

İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği de yurt dışında başta yoksullukla pençeleyen Afrika ülkeleri olmak üzere ihtiyaç sahibi pek çok bölgede Ramazan kumanyası dağıtmayı, iftar sofraları kurmayı amaçlıyor. Dernek ayrıca, maddi durumu iyi olan vatandaşların, yoksul bölgelerdeki halk için 180 YTL karşılığında adak kesilebilecek.

Türkiye’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iftar sofraları kurulacak. İstanbul’da tespit edilecek fakir ailelere gıda paketleri dağıtılacak, iftar sırasında trafiğin yoğun olduğu noktalarda iftariyelikler ikram edilecek, teravih namazı çıkışında bazı camilerde tatlı dağıtılacak.

