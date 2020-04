Yöresel lezzetler ramazan sofralarında

Misafirperverliğiyle tanınan yöre halkı, damak zevkinin en güzel örneklerini bereket ayı olarak bilinen ramazanda da konuklarıyla paylaşıyor. Daha çok et ağırlıklı yemeklerin tercih edildiği kentte, tarihi geçmişi Hz. İbrahim'e kadar dayandığı rivayet edilen çiğ köfte, bu ayda da sofraların vazgeçilmez tatlarından. Köftelik bulgur, kara et, isot (pul biber), çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan çiğ köfte, marul, salatalık ve semiz otu ile tüketiliyor.



Et, pancar, nohut, bulgur ve çeşitli sebzelerin yoğrulmasıyla hazırlanan ve üzerine ilave edilen sarımsaklı yoğurtla servis edilen "boranı", özel günlerde konuklara ikram edilen en önemli yemeklerden biri. Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı ise ramazanda en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.



İftarın yanı sıra sahurda da tercih edilen ciğer kebabı, bol soğan, salata ve ayran ile servis ediliyor. Kentte lahmacun, içli köfte ve diğer kebaplar da sofralarda yer buluyor.





Meyan şerbeti serinletiyor





"Peygamberler şehrinde" serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti de iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Birçok hastalığa iyi geldiği de belirtilen ve özellikle böbrek rahatsızlığı olanların şifa niyetine tükettiği meyan şerbeti, bunaltıcı sıcaklarda bölge insanının tercih ettiği en önemli içecekler arasında yer alıyor.





Yemeklerin yanında ikram edilen ve sebzelerin ezilmesiyle hazırlanan "bostana" salatası, buğday, pirinç ve ayranın karışımıyla elde edilen "lebeni" ile cacık da iftar sofralarının en makbul yiyeceklerinden. İftarda yemeklerin ardından konuklara cevizli "şıllık tatlısı" veya "küncülü akit" ikram ediliyor. Söz konusu tatlılar hafif olduklarından uzmanlarca da öneriliyor.





Melengiç kahvesi ve mırra da yöre halkının sevdiği lezzetler arasında yer alıyor.