Yumurtalı ekmekli sahur menüsü

İftar menüsü şu şekilde;

Yumurtalı ekmek

Domates salatası



Yumurtalı ekmek

Yumurtalı ekmek malzemeleri

4 tane yumurta

10 dilim ekmek

tuz

karabiber

sıvıyağ

Yumurtalı ekmeğin yapılışı

Bir kasede yumurtaları çırpın ve üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

Tavada sıvıyağı kızdırın ve yumurtaya buladığınız ekmek dişimlerini tavada çevirerek pişirin.

Domates salatası

Domates salatasının malzemeleri

4 tane orta büyüklükte domates

1 tane küçük soğan

4 tane yeşil biber

2-3 dilim beyaz penir

nane

limon suyu

zeytinyağı

tuz



Domates salatasının yapılışı

Domatesleri orta boyda olacak şekilde doğrayın ve üzerine doğradığınız biberleri ve soğanı ekleyin.

Naneleri kıyıp salataya katın ve peynirleri küp küp kesin.

Tüm malzemeleri tuz, limon suyu ve zeytinyağı ile harmanlayın.