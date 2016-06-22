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    22.06.2016 - 11:20 |

    Yumurtalı ekmekli sahur menüsü

    Sahuru için seçtiğimiz yapımı pratik, tok tutan, lezzetli sahur menüsü...

    Yumurtalı ekmekli sahur menüsü

    İftar menüsü şu şekilde;

    Yumurtalı ekmek
    Domates salatası

    Yumurtalı ekmek

    Yumurtalı ekmek malzemeleri

    4 tane yumurta
    10 dilim ekmek
    tuz
    karabiber
    sıvıyağ

    Yumurtalı ekmeğin yapılışı

    Bir kasede yumurtaları çırpın ve üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

    Tavada sıvıyağı kızdırın ve yumurtaya buladığınız ekmek dişimlerini tavada çevirerek pişirin.

    Domates salatası

    Yumurtalı ekmekli sahur menüsü

    Domates salatasının malzemeleri

    4 tane orta büyüklükte domates
    1 tane küçük soğan
    4 tane yeşil biber
    2-3 dilim beyaz penir
    nane
    limon suyu
    zeytinyağı
    tuz


    Domates salatasının yapılışı

    Domatesleri orta boyda olacak şekilde doğrayın ve üzerine doğradığınız biberleri ve soğanı ekleyin.

    Naneleri kıyıp salataya katın ve peynirleri küp küp kesin.

    Tüm malzemeleri tuz, limon suyu ve zeytinyağı ile harmanlayın.

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