Yumurtalı ekmekli sahur menüsü
Sahuru için seçtiğimiz yapımı pratik, tok tutan, lezzetli sahur menüsü...
İftar menüsü şu şekilde;
Yumurtalı ekmek
Domates salatası
Yumurtalı ekmek
Yumurtalı ekmek malzemeleri
4 tane yumurta
10 dilim ekmek
tuz
karabiber
sıvıyağ
Yumurtalı ekmeğin yapılışı
Bir kasede yumurtaları çırpın ve üzerine tuz ve karabiber ekleyin.
Tavada sıvıyağı kızdırın ve yumurtaya buladığınız ekmek dişimlerini tavada çevirerek pişirin.
Domates salatası
Domates salatasının malzemeleri
4 tane orta büyüklükte domates
1 tane küçük soğan
4 tane yeşil biber
2-3 dilim beyaz penir
nane
limon suyu
zeytinyağı
tuz
Domates salatasının yapılışı
Domatesleri orta boyda olacak şekilde doğrayın ve üzerine doğradığınız biberleri ve soğanı ekleyin.
Naneleri kıyıp salataya katın ve peynirleri küp küp kesin.
Tüm malzemeleri tuz, limon suyu ve zeytinyağı ile harmanlayın.