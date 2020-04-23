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    HaberlerRamazan Haberleri Zonguldak, Bartın ve Karabük İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı sabah/akşam ezanı saatleri
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    23.04.2020 - 15:00 |

    Zonguldak, Bartın ve Karabük İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı sabah/akşam ezanı saatleri

    Zonguldak, Bartın ve Karabük iftar ve sahur vakitleri merak konusu oldu. 2020 İmsakiye, Ramazan ayının ilk gününde büyük ilgi görmeye başladı. Oruç tutan vatandaşların yakından takip ettiği akşam ezanı ve sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı boyunca en çok merak edilecek olan sahur ve iftar vakitlerini il li paylaştı. Bu iller arasında Zonguldak, Bartın ve Karabük de yer alıyor. İşte Zonguldak, Bartın ve Karabük iftar ve sahur vakitleri ve 2020 imsakiye haberimizde...

    Zonguldak, Bartın ve Karabük İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı sabah/akşam ezanı saatleri

    2020 Yılının Ramazan ayı geldi. En mübarek ay olan Ramazan ayında manevi duygular günden güne artıyor. 11 Ayın sultanı olarak anılan ve islam alemi için büyük önem ve anlam taşıyan Ramazan ayında her yıl olduğu giib bu yıl da sahur ve iftar vakitleri büyük ilgi görüyor. Ramazan ayında Müslüman vatandaşlara farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç tutan vatandaşlar ise sahur ve iftar saati hakkında bilgilenmek istiyor. Yaşadığı şehre göre sabah ezanı ve akşam ezanı saatini öğrenmek için arayışa geçenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesine de akın ediyor. Diyanet, imsakiye 2020 bilgileri paylaştı. Haberimizin içeriğinden il il imsakiye 2020 bilgilerine erişim sağlayabilir aynı zamanda Zonguldak, Bartın ve Karabük'de sahur ve iftar saatleri kaçta? sorusuna cevap bulabilirsiniz.

    ZONGULDAK İMSAKİYE 2020

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:16 İftar 19:50

    25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:14 İftar 19:51

    26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:12 İftar 19:52

    27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:10 İftar 19:53

    ZONGULDAK İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    BARTIN İMSAKİYE 2020

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:13 İftar 19:48

    25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:11 İftar 19:49

    26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:09 İftar 19:50

    27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:07 İftar 19:51

    BARTIN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    KARABÜK İMSAKİYE 2020

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:14 İftar 19:46

    25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:12 İftar 19:47

    26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:10 İftar 19:48

    27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:08 İftar 19:49

    KARABÜK İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşımSurvivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
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