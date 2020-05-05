Anadolu Hayat Emeklilik aktif büyüklüğünü yüzde 32 artırdı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar benzerini yaşamadığımız zor bir dönemden geçiyoruz. Böylesi zorlu koşullarda, tasarruf bilincinin önemi daha da arttı. Bireysel emeklilik sistemi de bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verme niteliği ile öne çıktı. 31 Mart 2020 itibarıyla otomatik katılım dahil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşarken; fon büyüklüğü 131 milyar TL’ye yaklaştı. Hayat sigortalarındaki müşteri varlıkları ise 11.1 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

2020 yılının ilk çeyreğinde aktifleri 27.5 milyar TL’yi ve otomatik katılım dahil bireysel emeklilik fon büyüklüğü 23.3 milyar TL’yi aşan Anadolu Hayat Emeklilik, 125.1 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin öz kaynakları ise 1.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.