23 Nisan Şiiri

Her yıl milli bayramlarda okumak için binlerce öğrenci 23 Nisan ile ilgili şiirler hazırlıyor. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramında okunan bu şiirler hem bayram coşkusunu arttırırken hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.

23 NİSAN

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL