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    16.11.2020 - 11:03 |

    23 Nisan Şiiri

    23 Nisan 1920 Türk halkının Dünyaya bağımsızlığını haykırdığı gün olarak akıllara kazındı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'da millet iradesini egemen kılmak amacıyla meclisi açtığı gün her yıl "Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı" olarak kutlanıyor. Millet meclisinin açıldığı gün ilan edilen bu bayram aynı zamanda dünya'da ki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini de koruyor.

    23 Nisan Şiiri

    Her yıl milli bayramlarda okumak için binlerce öğrenci 23 Nisan ile ilgili şiirler hazırlıyor. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramında okunan bu şiirler hem bayram coşkusunu arttırırken hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.

    23 NİSAN

    Yurdu koruyan,

    Yarını kuran,

    Sen ol çocuğum.

     

    Eskiyi unut,

    Yeni yolu tut,

    Türklüğe umut,

    Sen ol çocuğum.

     

    Bizi kurtaran,

    Öndere inanan,

    Her işte üstün,

    Sen ol çocuğum.

     

    Çalışıp öğren,

    Her şeyi bilen,

    Yurduna güven,

    Sen ol çocuğum.

    HASAN ALİ YÜCEL

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