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    HaberlerŞiirler Haberleri Atatürk çocuk olmuş şiiri - Aziz Sivaslıoğlu
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    03.02.2021 - 12:15 |

    Atatürk çocuk olmuş şiiri - Aziz Sivaslıoğlu

    Atatürk sevgisi pek çok şiirde tema olarak işlenmiştir. Resmi bayramlar ve törenlerde okunan şiirler her zaman büyük beğeni toplamıştır. Aziz Sivaslıoğlu'da Atatürk çocuk olmuş isimli şiirinde Atatürk sevgisini işlemiştir. İşte Atatürk çocuk olmuş şiirinin sözleri.

    Atatürk çocuk olmuş şiiri - Aziz Sivaslıoğlu

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

    Çocuk Bayramı'nda
    Gelmiş katılmış aramıza,
    Atatürk çocuk olmuş bakın:
    Sallanıyor salıncakta!

    Gülüyor gözlerinin içi,
    Gülüyor,
    Gökler, denizler kadar mavi.
    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
    Bayramların en güzelini".

    "Dilerim, yurdumun çocukları,
    Tüm çocukları dünyanın
    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

    AZİZ SİVASLIOĞLU

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