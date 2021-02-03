03.02.2021 - 12:15 |
Atatürk çocuk olmuş şiiri - Aziz Sivaslıoğlu
Atatürk sevgisi pek çok şiirde tema olarak işlenmiştir. Resmi bayramlar ve törenlerde okunan şiirler her zaman büyük beğeni toplamıştır. Aziz Sivaslıoğlu'da Atatürk çocuk olmuş isimli şiirinde Atatürk sevgisini işlemiştir. İşte Atatürk çocuk olmuş şiirinin sözleri.
ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!
Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".
AZİZ SİVASLIOĞLU