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    05.01.2021 - 14:49 |

    Çoban çeşmesi şiiri - Faruk Nafiz Çamıbel

    Çoban Çeşmesi şiiri içeriğimizde, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Çoban Çeşmesi şiirini okurlarımızla paylaşıyoruz. Çoban Çeşmesi şiiri, Çamlıbel’in en çok ilgi gören şiirleri arasında yer almaktadır. Şiire baktığımızda, şairin aslında anlatmak istediği şeyin çoban çeşmesi olmadığını anlıyoruz. İşte Çoban çeşmesi şiirinin sözleri.

    Çoban çeşmesi şiiri - Faruk Nafiz Çamıbel

    ÇOBAN ÇEŞMESİ

    Derinden derine ırmaklar ağlar,
    Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
    Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
    Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

    Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
    Yol almış hayatın ufuklarınca,
    O hızla dağları Ferhat yarınca
    Başlamış akmağa çoban çeşmesi…

    O zaman başından aşkındı derdi,
    Mermeri oyardı, taşı delerdi.
    Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
    Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.

    Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
    Kerem’in sazına cevap veren bu,
    Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
    Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

    Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
    Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
    Ateşten kızaran bir gül arar da,
    Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,

    Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
    Tarihe karıştı eski sevdalar.
    Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
    Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi…

    FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

     

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