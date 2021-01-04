BİST1.5480.77EURO9.100.08USD7.480.04ALTIN448.411.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Veda şiiri - Necip Fazıl Kısakürek
    ABONE OL
    04.01.2021 - 18:15 |

    Veda şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış[9] ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. İşte Necip Fazıl'ın Veda şiiri sözleri

    Veda şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    VEDA 

    Elimde, sükutun nabzını dinle,
    Dinle de gönlümü alıver gitsin!
    Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle,
    Yaşlı gözlerime dalıver gitsin!

    Yürü, gölgen seni uğurlamakta,
    Küçülüp küçülüp kaybol ırakta
    Yolu tam dönerken arkana bak da,
    Köşede bir lahza kalıver gitsin!

    Ümidim yılların seline düştü,
    Saçının en titrek teline düştü,
    Kuru yaprak gibi eline düştü,
    İstersen rüzgara salıver gitsin!

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

    Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Sıradaki Haber