‘500 bin yıl geçse de bitmez’

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 188 ailenin eyleminde dün 500. gün de geride kaldı. Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önündeki eylemler, Mehmet Akar’ın 21 Ağustos 2019’da ortadan kaybolmasıyla başladı. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar, eylemin üçüncü gününde oğluna kavuşup eylemine son verdi. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Bugüne kadar eyleme katılan 22 aile çocuklarına kavuştu.

3 Eylül 2019’dan beri sürdürdükleri ve 500’üncü giren oturma eylemi nedeniyle dün HDP il binası önüne üzerinde “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz, kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP” yazılı çelenk bıraktı. Türk bayraklarıyla il binası önünde yürüyen aileler, sık sık “Kürt, Türk kardeştir, HDP kalleştir” sloganı attı. 2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada “Emin olsunlar 500 gün değil, 500 bin yıl geçse de PKK ve HDP’nin isimlerini yeryüzünden silmeden anneler ve babalar bu mücadeleye sonlandırmayacak. Davamız sadece evlatlarımız değil, vatanımız ve bayrağımız için de mücadele edeceğiz. Bunu iyi bilin ki bu analar, babalar kararlılıkla zaferlere imza atacak” diye konuştu.