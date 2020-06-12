MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanı Gül'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki
ABONE OL
12.06.2020 - 16:18 |

Adalet Bakanı Gül'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kadın güvenlik görevlisine taşla işte böyle saldırdıSon dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan özel güvenlik görevlisi taşlı saldırıya uğradı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor? 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor? 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Yolunu kaybettiği belirtilen yavru domuz, bulunamadı

Yolunu kaybettiği belirtilen yavru domuz, bulunamadı

Sıradaki Haber