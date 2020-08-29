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29.08.2020 - 20:07 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsveç'teki provokasyona sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek, "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsveç'teki provokasyona sert tepki

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olayı lanetledi. 

"İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır." paylaşımında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz. 

Bu saygısızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir."

Kur'an yakma provokasyonu

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı.

 



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