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01.11.2020 - 12:50 |

AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

AK Parti Genel Merkezi'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

Partinin Twitter hesabında yer alan mesajda, "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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