AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına, tepki gösterdi. Çelik, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5'inci kol faaliyetidir. Türkiye düşmanı bütün odakların kara propaganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye 'diktatör' der bunlar. Bu söz ilk olarak Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokuldu. Arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandı" dedi.

'BU YAKLAŞIM EN BAŞTA AZİZ MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR'

Bu yaklaşımın en başta millete saygısızlık olduğunu belirten Çelik, "Bugün Avrupa’nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ’cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek faşizme hizmet sunuyor. Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5'inci kol faaliyetinin bir uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propaganda merkezlerine ait. Bu yaklaşım en başta aziz milletimize saygısızlıktır" ifadesini kullandı.

'YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA SANDIĞI HEDEF ALMIŞTIR'

Çelik, yapılan açıklama ile sandığın hedef alındığını belirterek, "Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP’nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir. CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propaganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir. Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

AK PARTİLİ ÜNAL: SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "'Sinek küçüktür ama mide bulandırır' atasözümüzün tam karşılığı olan kişi; çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz? 18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" dedi.

TURAN: ÇOK DA CİDDİYE ALMAYIN

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'hadsiz Özgür Özel' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Çok da ciddiye almayın! Müptezelin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesi bizim için şereftir" ifadesini kullandı.

MUŞ: PARTİNE BAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın videosunu Twitter hesabından paylaşarak, "'Diktatör var' diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur" dedi.