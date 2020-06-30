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30.06.2020 - 23:10 | | AA

AK Parti'li Akbaşoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı corona virüs (covid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti'li Akbaşoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

 

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.

Milyonluk kapkaçı esnaf engellediİstanbul Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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