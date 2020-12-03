AK Partili vekil Ünal’dan hastane açıklaması

Milletvekili Ünal konuşmasında, “Karabük merkezde üç hastaneden ikisi yıkılmış yerine yenisi yapılmış deniliyor. Oysaki 3 hastanede depreme dayanıklılığı açısından raporluydu. Bu hastanelerin 2 tanesini yeniledik, 1 tanesinin de inşaatı devam etmektedir. Yıkıldı diye bahsi geçen hastaneler 4 ve 6 kişilik odalar olmak üzere 467 yataklıydı. Şimdi ise yenileri yapılan eğitim araştırma hastanesi 1 ve 2 kişilik odalı 525 yataklı. Ağız ve diş hastanesi 54 ünitelik ve inşaatı devam eden 76 yataklı, hastane bittiğinde tamamı özel banyolu 601 yatak sayısına ulaşacaktır. Diğer taraftan bahsi geçtiği gibi Eskipazar Devlet Hastanesi 50 milyona değil 11 milyon 886 bin TL’ ye yapılmıştır. Beklenmedik bir zemin hareketi nedeniyle bakanlık tarafından gözlem altındadır. İlçemizde sağlık hizmeti aksamadan devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kardemir Kavşağı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Ünal, “İhalesi 3 ay önce 18 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştır. Proje bedeli 64 milyon TL’dir. 22 Ekimde firmayla sözleşmesi imzalanmıştır. Eksik ve yanlış bilgileri düzeltme adına kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.