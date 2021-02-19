Altun’dan ABD’ye suçlama: Müttefiklerimizin ihanetine uğradık

Altun, “Dün, Kıbrıs Barış Harekatı’nda nasıl müttefiklerimizin ihanetiyle karşı karşıya kaldıysak bugün de sivil kayıpları önlemek, milli güvenliğimizi garanti altına almak ve yeni göç dalgalarını engellemek adına verdiğimiz mücadelede, Suriye’de ihanete uğradık. İttifakın en güçlü üyesi, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’yi neredeyse bir ordu gibi donattı” dedi. l İZMİR AAİletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye’nin terörle mücadelesinde NATO’daki müttefiklerine dayanışma çağrısında bulunduklarını belirterek “Türkiye’de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın ABD’nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK’nın Gara’da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili ‘karnından konuşması’ incitici ve yaralayıcı bir davranıştır” dedi. Altun, “Dün, Kıbrıs Barış Harekatı’nda nasıl müttefiklerimizin ihanetiyle karşı karşıya kaldıysak bugün de sivil kayıpları önlemek, milli güvenliğimizi garanti altına almak ve yeni göç dalgalarını engellemek adına verdiğimiz mücadelede, Suriye’de ihanete uğradık. İttifakın en güçlü üyesi, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’yi neredeyse bir ordu gibi donattı” dedi.