‘Ambargo bizi sadece kamçılar’

Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda özetle şunları söyledi: “2021, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır.”

‘Ciddi kârlar edildi’

“Yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Qatar Investment Authority (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biridir. QIA’nın Londra borsasında da yüzde 10,3’lük payı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul’un gelecek potansiyeline duyduğu güveni yaptığı yatırımla gösteren QIA, İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yüzde 10’luk hissesi vardı. Onların çıktığı hissenin bir anlamda buranın almasıyla ilgili bir olaydır. Aradaki işlemden de Türkiye olarak da borsa olarak da ciddi kârlar edilmiştir.”

‘Üzülen taraf değiliz’

“Altay Tankı seri üretim projesi sözleşmesi 9 Kasım 2018’de imzalandı. Motor, transmisyon ve güç grubunun tedariği için de firmalar arasında alt sözleşmelere imza atıldı. Birisi bize herhangi bir ambargo koyacaksa biz buna önceden olduğu gibi üzülen taraf değiliz. Bu bizi sadece kamçılıyor. Kendi motorumuzu, kendi ürünlerimizi, kendi güç gruplarımızı da bir an önce üretmemizi sağlayacaktır.”