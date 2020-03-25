AYM’den KHK’lılar için önemli karar: Yöneticiliğe engel hüküm iptal edildi

AYM, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na ilişkin kanunundaki “Müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunların eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmaktayken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır” hükmünün oy birliğiyle iptaline karar verdi. Kararda, söz konusu kuralın hakkında iade kararı verilen kişiler ile ilgili “şüphelerin tam olarak ortadan kalkmadığı izlenimi” oluşturarak, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin ve itibarlarının olumsuz şekilde etkilemesine yol açtığı belirtildi. Ayrıca söz konusu hükmün demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı ve ölçülülük ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Kararı Milliyet’e yorumlayan hukukçular, “Şu anda komisyon kararıyla iadesine karar verilenler, eski pozisyonlarına dönme talebinde bulunamıyor. Başvuru yapsalar dahi idareler talepleri otomatik olarak reddediyor. AYM’nin kararı ile bu durumdaki kişilere, eski pozisyonlarına atanmaları için başvuruda bulunabilme yol açıldı.

Talepleri otomatik reddedilemeyecek. Ancak bu, otomatik olarak eski yönetici pozisyonlarına atanacakları anlamına da gelmiyor. Bu konu idarenin tekdir yetkisinde olacak” değerlendirmesinde bulundular.