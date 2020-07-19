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19.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın siluetinden esinlenilen kendi tasarımı olan bir yüzük yaptırdı.

Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

MHP’den yapılan açıklamada, “24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya’nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı” ifadelerine yer verildi.

MHP lideri Bahçeli’nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camii’nin “hayırlara vesile olması” temennisinde bulunduğu belirtildi.
Devlet Bahçeli’nin, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz’da cuma namazıyla yapılacak açılışına da katılması bekleniyor.

Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı


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