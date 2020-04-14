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14.04.2020 - 16:01 | | DHA

Bahçeli'den, Haydar Baş için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli'den, Haydar Baş için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Haydar Baş'ın hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle Türkiye'de hatırı sayılan ve saygın bir yeri olan değerli bir kişi olduğunu kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu münasebetle başta Sayın Haydar Baş olmak üzere, KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. KOVİD-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabbim’den niyaz ediyorum."

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