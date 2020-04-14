Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.” Şeklinde açıklama yaptı.