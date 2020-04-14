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14.04.2020 - 12:47 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.” Şeklinde açıklama yaptı.

Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attıKarabük’ün Safranbolu ilçesinde ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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