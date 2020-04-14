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14.04.2020 - 13:42 | | DHA

Detaylar ortaya çıktı! Cenazeye sadece yakınları katılabilecek

Trabzon’da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Taziye için gelen, Baş’ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor.

Detaylar ortaya çıktı! Cenazeye sadece yakınları katılabilecek
Cenazeye yakınları dışında kimse alınmayacak
Cenazeye yakınları dışında kimse alınmayacak
Cenazeye yakınları dışında kimse alınmayacak
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BağımsızTürkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş (73), memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede corona virüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. 

CENAZEYE YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK

Trabzon’da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi’ne getirildi. Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de önlemler alındı.

Detaylar ortaya çıktı Cenazeye sadece yakınları katılabilecek

Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş’ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.

Taziye için gelen, Baş’ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor.

Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.  

Haydar Baş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı. 

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