Bakan Albayrak'tan Giresun'da hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır.

Geçmiş olsun Giresun!