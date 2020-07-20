20.07.2020 - 22:19 | | DHA
Bakan Albayrak'tan ÅŸehit askerler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak,Â Hakkari Ã‡ukurca'da Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristlerce uzak mesafeden yapÄ±lan fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ± sonucunda ÅŸehit olan Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ile Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demir iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
Â
Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Hakkari Ã‡ukurca'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimiz Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ve Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.
Hakkari Ã‡ukurcaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimiz Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ve Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demirâ€™e Allahâ€™tan rahmet, kederli ailelerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. ðŸ‡¹ðŸ‡·