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20.07.2020 - 22:19 | | DHA

Bakan Albayrak'tan ÅŸehit askerler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak,Â Hakkari Ã‡ukurca'da Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristlerce uzak mesafeden yapÄ±lan fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ± sonucunda ÅŸehit olan Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ile Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demir iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Bakan Albayrak'tan ÅŸehit askerler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

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Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Hakkari Ã‡ukurca'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimiz Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ve Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.

Demir yüklü kamyon, metro köprüsü altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±Ankara'da, AlÄ±nteri BulvarÄ± üzerinde seyir halindeki demir yüklü kamyon, metro köprüsü altÄ±ndan geçerken sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Kameralara da yansÄ±yan olayda, kamyonun dorsesi, köprü üzerinden metronun geçmesiyle devrildi.
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