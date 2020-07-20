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Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Hakkari Ã‡ukurca'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimiz Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Emre BÃ¼yÃ¼kyÄ±ldÄ±rÄ±m ve Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.