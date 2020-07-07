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07.07.2020 - 22:08 | | DHA

Bakan Albayrak'tan, Şentop'a hayırlı olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan, Şentop'a hayırlı olsun mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

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