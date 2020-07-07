07.07.2020 - 22:08 | | DHA
Bakan Albayrak'tan, Şentop'a hayırlı olsun mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Asker uğurlamalarına corona virüs düzenlemesiİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs sürecinde asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.