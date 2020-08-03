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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Ersoy: Çeşme'de kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum
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03.08.2020 - 15:25 | | DHA

Bakan Ersoy: Çeşme'de kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve beraberindeki grubun darbedildiğine ilişkin, "Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi.

Bakan Ersoy: Çeşme'de kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Çeşmede kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

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