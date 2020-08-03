Bakan Ersoy: Çeşme'de kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.