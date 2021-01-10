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10.01.2021 - 22:11 | | AA

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

 

Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

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