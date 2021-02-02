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02.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Berlin’de Doğu Akdeniz zirvesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olan Almanya’ya gidiyor. Alman mevkidaşı ile bir araya gelecek olan Akar, Doğu Akdeniz ve Ege’deki son durumu ele alacak. Berlin’e giderek bir dizi temasta bulunacak olan Akar çalışma ziyareti kapsamında, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek. Görüşmelerdeki en önemli gündem maddesi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olacak.

Berlin’de Doğu Akdeniz zirvesi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz’de yaşanan hidrokarbon arama gerginliğinde Almanya arabulucu rolü üstlenirken, Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi’ne çekme kararını olumlu karşılamıştı. Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan bildiride de, Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu vurgulanmıştı.

Akar, Alman mevkidaşı ile görüşmesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirterek, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin de korunacağını bir kez daha dile getirecek. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki savunma sanayii konularının da ele alınması öngörülüyor.

 

 

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