Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi

Dün, BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Başkanlık için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini alarak, Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk isim oldu. Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tecrübeli bir diplomat ve ve siyasetçi olan Büyükelçi Bozkır’ın bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inanıyoruz”denilldi. Bakan Çavuşoğlu da Twitter’dan “Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum” ifadelerini kullandı.