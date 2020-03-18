Çankaya’da üçüncü ‘korona’ zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilki 3 Mart’ta Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri ve 8 bakanla dar kapsamlı; ikincisi 12 Mart’ta 16 bakan ve ilgili bürokratların katıldığı geniş katılımlı koronavirüs zirvelerinin üçüncüsü bugün gerçekleşecek. ‘Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadele Çerçevesinde Eşgüdüm Toplantısı’nda ekonomik tedbirlerin yanı sıra virüsle mücadelede alınacak yeni önlemler de görüşülecek. Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinede yer alan tüm bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratların ve uzmanların da bulunduğu 70’e yakın kişi katılacak. Toplantıda alınan kararların kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Ekonomik tedbirler

Toplantının ana gündemi koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi olacak. Bugüne kadar geçici süreyle kapatılan yerlere ek olarak kapatılması planlanan yerler de toplantıda ele alınacak. Kapatılan yerlerdeki çalışanların ve işverenlerin zor duruma düşmemesi için özel sektöre verilecek destekler, yeni teşvikler, kredi taleplerinin karşılanması gibi tüm konular toplantıda ele alınacak ve alınacak tedbir paketi kamuoyuna açıklanacak.

Tüm senaryolar

Ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra toplantıda Sağlık Bakanı Koca tarafından koronavirüsün Türkiye’deki yayılma grafiği, yürütülen mücadele ve hastaların durumuna ilişkin son bilgiler de katılımcılara anlatılacak. Olası tüm olumsuz ve olumlu senaryolara dair değerlendirmeler yapılacak. Tüm kamu işlemleri ile bankacılık işlemlerinin de bir süre uzaktan online yapılmasına dair çalışmalar da değerlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen koronavirüse karşı milli aşı çalışmaları ayrı bir başlık olacak. Bu konuda Bakanlık, TÜBİTAK ile Boğaziçi, Ege, Ankara, Erciyes üniversitelerinden 11 uzmanın katılımı ile yapılan aşı toplantısına dair katılımcılara sunum gerçekleştirilecek. Bugünkü toplantıda spor müsabakalarının ertelenmesi kararının da çıkması bekleniyor.