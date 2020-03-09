CHP’de ‘blok liste’ için ikna çabaları

PM’ye delege oylarıyla seçilemeyeceğini düşünen çok sayıda milletvekili ve genel başkan yardımcısının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu “blok liste”ye ikna etmek için çalıştığı öğrenildi. Ancak, Genel Başkanlığı dönemindeki tüm kurultaylarda, delegelerin PM adaylığına imkan tanıyan ‘çarşaf liste’den yana olan Kılıçdaroğlu’nun, bu tercihinden vazgeçmek istemediği belirtildi.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, 28-29 Mart’ta Ankara’da yapılacak. Kurultayın ilk günü Genel Başkan, ikinci günü ise PM üyelikleri için seçim yapılacak. Süreç ilerlerken, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) da içerisinden seçildiği 60 üyeli PM’nin hangi isimlerden oluşacağına ilişkin kulisler artmaya başladı.

‘Lobi’ faaliyeti

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, “çarşaf” liste yöntemiyle yapılacak PM seçiminde, delegenin oylarıyla seçilemeyeceğini düşünen bazı milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları, kurultaya, sadece Genel Başkan’ın adaylarından oluşacak “blok” listeyle gidilmesini istiyor. Bu çerçevede, parti kulislerinde “blok” liste isteyenlerin, Kılıçdaroğlu’nu ikna etmek için “lobi” faaliyeti yürüttüğü yorumları yapılıyor. Ancak Genel Başkanlığı dönemindeki tüm kurultaylarda “çarşaf” liste kullanan Kılıçdaroğlu’nun bu tercihinden vazgeçmek istemediği ifade ediliyor.

Genel Başkan adaylığının konuşulduğu kulisler de hareketli. Bu kapsamda, aday olmak istediğini açıklayan ilk ve tek isim, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Aytuğ Atıcı oldu. Ancak kulislerde, Muharrem İnce başta olmak üzere farklı isimler de dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu yönetiminden memnun olmayanların tek adayda birleşebileceği ya da aday çıkarmadan PM seçimine yoğunlaşabileceği de konuşuluyor. Kulislerde, muhaliflerin bir aday çıkarmasa bile, Kılıçdaroğlu’nun tek aday olacağı seçimde “boş oy” kullanarak, tepkilerini gösterebileceği de değerlendiriliyor.

‘Özkoç MYK’ya’ iddiası

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun, Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u yeni MYK’sına alabileceği konuşuluyor. Özkoç’un önce PM’ye gireceği ardından ise Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na dahil olabileceği belirtiliyor. Kulislerde, Özkoç’tan boşalacak koltuğa ise Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın getirilebileceği ileri sürülüyor.