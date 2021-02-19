CHP’den piyasaları kurtaracak öneriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisine mensup 21 milletvekili, üç Parti Meclisi üyesiyle birlikte Uşak’ta gerçekleştirdikleri saha çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Esnafa verilen desteklerin yetersiz olduğu ifade edilen raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

YERLİ ÇARŞI ESNAFI: Yerli çarşı esnafının kaybolmaması için önlem alınması gerekmektedir. Alışveriş merkezleri ve zincir marketler ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

KIR DÜĞÜNÜ: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan düğün sezonunun kaçırılmaması ve 415 meslek dalını ilgilendiren düğünlerin kır düğünü şeklinde yapılmasına mutlaka izin verilerek piyasaların canlanmasına imkân tanınmalıdır.

KOOPERATİFLER: Tarım için verilen destekler yanlış dağıtılan krediler ile sınırlı kalmaktadır. Tarım destekleri alım ve fiyat gibi garantileri de kapsamalı, bunların düzenlenmesi için kooperatiflerin tekrar oluşturulması gerekmektedir.

İLAVE GELİR: İlçelerde belediyelerin, özellikle büyükşehirlerde ve yurt dışında yaşayıp yaz aylarında bölgeye gelen hemşehrileri için bir takım proje ve etkinlikler üzerine çalışma yapmaları ilave gelir elde etmeleri açısından faydalı olacaktır.

FAİZSİZ KREDİ: Esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve kredi kullanamayan esnaf ve sanatkârlarımıza en az bir yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

BORÇLARA ERTELEME: Pandemiden en çok zarar gören kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenmelidir.

HES ÖNERİSİ: Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servis ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilerek faaliyetlerine başlamasına olanak sağlanmalıdır.

SAĞLIK: Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak sağlayan uygulama 1 yıl süreyle devam ettirilmelidir.

ULAŞIM: Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ticari araçlar için salgın süreci boyunca akaryakıttaki KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Taksi, minibüs, özel halk otobüsü ve servis aracı işletmecilerine nakdi yardım yapılmalı.

VERGİLER: Mücbir sebeple iş yeri kapalı olan esnaftan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı. Bu dönemde iş yeri kapalı esnafa kira desteğinin yanı sıra stopaj vergisi kaldırılmalı.