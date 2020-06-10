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10.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’li belediyelere ‘komisyon’ kalkanı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, partili belediyelere yönelik soruşturmaların araştırılması ve yerel yöneticilere hukuki destek sağlanması için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bünyesinde Hukuk Komisyonu oluşturdu.

CHP’li belediyelere ‘komisyon’ kalkanı
ŞEVKET YAMAN Ankara

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in başkanlığını yürüteceği komisyonda İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da yer alacak. Avukatlar Çağlar Çağlayan, Ömer Koçak, İbrahim Pınar, Murat Aydın ve Doğuşcan Aydın Aygün de komisyona destek verecek.

‘Devreye gireceğiz’

Torun, komisyonun nasıl çalışacağını Milliyet’e şöyle anlattı:

“Son dönemde her belediyeye müfettiş gönderme furyası başladı. Anlaşılan o ki yerel yönetimlerimizin başarısı yankı uyandırıyor. Bu nedenle baskı kurmaya çalışıyorlar. Genel Merkez olarak belediyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Herhangi bir belediyemize yönelik bir soruşturma, inceleme olması halinde hukuk komisyonumuz hemen devreye girecek. Konuyu araştırıp belediye başkanlarımıza hukuki destek verecek, yol haritası çizecek.” 

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