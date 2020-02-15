CHP’nin İş Bankası hisseleri yeniden gündemde: Yanlış bilgilerle hedef saptırıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti’nin Atatürk’ün hisselerine göz diktiğini savunarak, “AK Parti her ne kadar kamuoyunu yalan yanlış bilgiler ile yanıltmak, gündem değiştirmek için hedef saptırmak istese de CHP sadece ve sadece Atatürk’ün hisselerinin temsilcisidir” dedi.



‘Göz diktiler’



Milliyet’e konuşan Adıgüzel, konuya ilişkin şunları söyledi: “18 yıllık iktidarları süresince, devletin özelleştirilmedik değerini bırakmadılar. Şimdi de Atatürk’ün açık vasiyetine rağmen İş Bankası hisselerine göz diktiler. İktidar partisinin sıkıştıkça, gündem değiştirmek için başvurduğu konuların başında İş Bankası hisselerinin devri geliyor. Bunu daha önce defalarca gündeme getirdiler ve şimdi yine bir hazırlığın içinde olduklarını, ellerini ovuşturarak beklediklerini görüyoruz. Daha önce darbeci Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Kenan Evren ve arkadaşları darbe sonrası Atatürk’ün hisselerini Hazine’ye devretmişti. O süreçte dava açıldı. CHP, Atatürk’ün yasal mirasçısı olarak o davayı kazandı.”



AK Parti’nin bu konuda yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya, gündem değiştirmek için hedef saptırmaya çalıştığını belirten Adıgüzel şöyle devam etti: “CHP sadece ve sadece Atatürk’ün hisselerinin temsilcisi konumundadır. İş Bankası’ndan partiye bir kuruş para gelmemektedir. O para, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na aktarılmaktadır. Çünkü Atatürk’ün vasiyeti budur. Atatürk’ün maddi ve manevi mirasına, toplum nezdindeki saygınlığına gölge düşürmek isteyenlere karşı CHP, her türlü hukuki ve yasal mücadeleyi korkusuzca ve sonuna dek sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”