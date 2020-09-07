İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te SİHA’ların düzenlediği operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu paylaşımında, “Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi’de altı terörist etkisiz” açıklaması yaptı.



Soylu sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bitlis’te altı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, “Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi’de altı terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede de, “Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA), Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, altı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.



Öte yandan operasyonda beş M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 14 M-16 piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, 387 M-16 piyade tüfeği fişeği, 10 keskin nişancı tüfeği fişeği, el dürbünü ve bıçak ele geçirildi.